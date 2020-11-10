Игрок сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вскоре может сменить английский прописку на турецкий. Атакующий хавбек является главной трансферной целью "Фенербахче".

Боссы турецкого клуба планируют активно усилиться в зимнее трансферное окно. Спортивный директор "Фенербахче" Белёзоглу рассматривает несколько кандидатов на усиление команды, не обошлось в этом списке и без лидера сборной Украины, сообщает Fotomac.

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Ярмоленко может переехать в Турцию Андрей Ярмоленко попал в приоритетный список трансферов клуба из Турции. Руководство турецкого гранда хотят договориться с "Вест Хэмом" об аренде 31-летнего атакующего полузащитника до конца года.

Белёзоглу уверен, что Ярмоленко будет заинтересован в переезде в Турцию, ведь в Англии не получает той игровой практики, которую обеспечит ему гарантировано место в стартовом составе команды.

Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года. авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7, миллионов евро.

В этом сезоне в активе Андрея лишь 5 матчей в АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями и в общей сложности провел на поле всего 97 минут.

Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"

30-летний Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" летом 2018 года. Лондонский клуб заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер Украинский 20 миллионов евро.

За "Вест Хэм" 30-летний Ярмоленко провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

За два года Андрей дважды испытывал серьезные травмы.

Боссы турецкого клуба планируют активно усилиться в зимнее трансферное окно. Спортивный директор "Фенербахче" Белёзоглу рассматривает несколько кандидатов на усиление команды, не обошлось в этом списке и без лидера сборной Украины, сообщает Fotomac.