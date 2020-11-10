Игрок сборной Украины Ярмоленко – главная трансферная цель "Фенербахче"
Игрок сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вскоре может сменить английский прописку на турецкий. Атакующий хавбек является главной трансферной целью "Фенербахче".
Боссы турецкого клуба планируют активно усилиться в зимнее трансферное окно. Спортивный директор "Фенербахче" Белёзоглу рассматривает несколько кандидатов на усиление команды, не обошлось в этом списке и без лидера сборной Украины, сообщает Fotomac.
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Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года. авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7, миллионов евро.
В этом сезоне в активе Андрея лишь 5 матчей в АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями и в общей сложности провел на поле всего 97 минут.
Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"
- 30-летний Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" летом 2018 года. Лондонский клуб заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер Украинский 20 миллионов евро.
- За "Вест Хэм" 30-летний Ярмоленко провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
- За два года Андрей дважды испытывал серьезные травмы.
Боссы турецкого клуба планируют активно усилиться в зимнее трансферное окно. Спортивный директор "Фенербахче" Белёзоглу рассматривает несколько кандидатов на усиление команды, не обошлось в этом списке и без лидера сборной Украины, сообщает Fotomac.
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