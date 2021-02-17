Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готов к мартовским сборам "желто-синей" команды.

По словам Андрея Шевченко, главное на ближайшем сборе команды – физические кондиции футболистов.

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"Собираться будем в Киеве. Посмотрим, будут ли переносы, потому что с такими погодными условиями надо всегда смотреть, будет ли коррекция чемпионата. Команда соберется, у нас будет очень мало времени перед тремя очень важными матчами. Постараемся по максимуму дать ребятам информацию. Главное , чтобы они были в хорошем состоянии и без травм.

Очень приятно, что ребята действительно в очень тяжелой группе Лиги наций показали не только свои замечательные способности, но и характер. Сейчас мы наблюдаем. Кто будет достоин, того и вызовем", – сказал Шевченко для.

Отметим, что в марте Украина сыграет три матча квалификации ЧМ-2022. Подопечные Шевченко померяются силами с Францией, Финляндией и Казахстаном. Матчи состоятся 24-го, 28-го и 31 числа.