Разгром Барселоны позволил звезде ПСЖ Килиану Мбаппе войти в футбольную историю. Он впишет свое имя рядом с Шевченко и Асприльей.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ в гостях разгромил Барселону со счетом 4:1.

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Хет-трик на свой счет записал Килиан Мбаппе, повторив достижение Андрея Шевченко и Фаустино Асприльи. Украинец и колумбиец забили по три мяча на Камп Ноу в сезоне 1997/98, когда защищали цвета киевского Динамо и Ньюкасла соответственно.

Интересно, что 22-летний Мбаппе тогда еще даже не родился.

Напомним, что Украина начнет отбор на ЧМ-2022 именно матчем против сборной Франции, поэтому украинской защитеы придется тяжело поработать, чтобы сдержать этого фантастического форварда.