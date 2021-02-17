Головний тренер збірної України Андрій Шевченко готовий до березневих зборів "жовто-синьої" команди.

За словами Андрія Шевченка, головне на найближчому зборі команди – фізичні кондиції футболістів.

До речі Мбаппе завдяки хет-трику Барселоні повторив історичне досягнення Шевченка

"Збиратися будемо в Києві. Побачимо, чи будуть переноси, тому що з такими погодними умовами треба завжди дивитися, чи буде корекція чемпіонату. Команда збереться, у нас буде дуже мало часу перед трьома дуже важливими матчами. Постараємося по максимуму дати хлопцям інформацію. Головне, щоб вони були в хорошому стані і без травм.

Дуже приємно, що хлопці дійсно у дуже важкій групі Ліги націй показали не тільки свої чудові здібності, але і характер. Зараз ми спостерігаємо. Хто буде гідний, того і викличемо", – сказав Шевченко для .

Зазначимо, що у березні Україна зіграє три матчі кваліфікації до ЧС-2022. Підопічні Шевченка поміряються силами із Францією, Фінляндією та Казахстаном. Матчі відбудуться 24-го, 28-го та 31 числа.