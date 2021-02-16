В ближайшее время мы узнаем, удалось ли Украине отстоять справедливость в Спортивном арбитражном суде Лозанны

Сегодня Спортивный арбитражный суд в онлайн-режиме провел заседание по апелляционной жалобе УАФ на решение Апелляционного комитета УЕФА по зачислению сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.

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По словам генерального секретаря Юрия Записоцкого, украинская сторона достойно отстаивала свои интересы.

Спортивный арбитражный суд четко придерживается процедурных моментов, среди которых – право сторон, участвующих в процессе, быть услышанными. Поэтому всем трем сторонам, принимавших участие в заседании – украинской и швейцарской ассоциациям, а также представителю УЕФА – было предоставлено право предоставить аргументацию своих позиций и апеллировать к аргументам оппонентов, – рассказал Записоцкий.

Заседание продолжалось более 5 часов. Решение Спортивного арбитражного суда будет объявлено в ближайшее время в соответствии с действующими процедурными правилами. На это может уйти примерно три недели.

Напомним, из-за технического поражения Швейцарии Украина в Лиге наций понизилась в дивизион В, поэтому обратилась в CAS.