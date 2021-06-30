"У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может усилить. Тот план, что мы выбрали – сработал", – сказал Андрей Николаевич в ответ на вопрос об отсутствии Малиновского в стартовом составе.

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Также Шевченко поблагодарил за поддержку болельщиков.

Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали. Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.

Кроме того, тренер поделился ожиданиями от четвертьфинальной встречи с Англией.

"Будет тяжелый матч. Знаем, с кем сыграем. Сегодня есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку", – сказал Шевченко.