Андрей Шевченко откровенно удивил стартовым составом. С первых минут появился Сергей Кривцов, для которого эта игра стала дебютной на Евро-2020, а Виталий Миколенко оказался в запасе. Следовательно, украинцы вышли из трио центральных защитников (Кривцову помогали Илья Забарный и Николай Матвиенко).

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Также неожиданно со скамейки запасных начал Руслан Малиновский. Зато в опорной зоне действовали Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук. Шведы провели только одну смену по сравнению с поединком третьего тура против Польши – вместо Робина Квайсона в атаке вышел Деян Кулусевски.

Стартовые минуты матча не впечатляли скоростью и на фоне недавних поединков 1/8 финала выглядели в определенной степени инертно и сонно. На 11-й минуте украинцы создали первый опасный момент. Затяжная атака правым флангом увенчалась ударом Романа Яремчука – Робин Ульсен спас ворота.

Первый удар Яремчука / Фото Getty Images

У шведов дирижировал игрой Кулусевски. Поочередно 21-летний талант выводил на ударные позиции Эмиля Форсберга и Александера Исаака – повезло. А уже вскоре счет открыли украинцы.

На 27-й минуте Николай Шапаренко перевел мяч на правый фланг на Александра Караваева, а тот отдал на Ярмоленко. Капитан нашей сборной выдержал паузу, оценил ситуацию и "шведой" вырезал на свободного Александра Зинченко. Игрок Манчестер Сити идеально поймал мяч и мощно пробил – 1:0!

Впрочем еще до перерыва Швеция отыгралась. Исаак стянул на себя нескольких соперников и отпасовал налево на Форсберга. Лучший бомбардир шведской команды первым касанием принял, а вторым мощно пробил. Рикошет от Ильи Забарного не оставил шансов Георгию Бущану – 1:1. Четвертое взятие ворот от Форсберга на Евро-2020.

На 55-й минуте Ярмоленко снова разогнал классную атаку. Андрей отдал комфортную передачу под удар Сидорчуку, который в касание пробил – штанга! Проходит минута и уже шведы прощают нас. Шапаренко потерял мяч неподалеку ворот соперника, шведы мгновенно контратакуют. Отличным завершением стремительного выпада становится удар Форсберга – штанга!

Форсберг попадает в каркас / Фото Getty Images

Дальше шведы оказались более точными – выстрел Кулусевски не без проблем перевел на угловой Бущан. Ответ Украины потенциально был не менее острым. Другое дело, что Ярмоленко удался акцентированный, но не сильный удар. Через две минуты элементы магии от Форсберга продолжились. Он на высокой скорости обошел нескольких оппонентов и роскошно пробил. Бущан только глазами проводил снаряд – на этот раз наши ворота спасла перекладина.

Дополнительное время началось с ужасной травмы Артема Беседина. Шведский защитник Маркус Даниэльсон в грубом подкате едва не сломал ногу нашему форварду. Даниэле Орсато справедливо удалил Даниэльсона с поля, однако Беседин продолжить игру не смог.

Жестокая игра Даниэльсона / Фото Getty Images

Цена ошибки на заключительных минутах была слишком большой. Команда Янне Андерсона изредка выбиралась вперед из-за численного меньшинства, а наши ребята действовали в эти минуты на морально-волевых. Уставшего Ярмоленко заменил Артем Довбик, а Кривцов, прихрамывая, продолжил игру.

Впрочем, как известно, мир покоряется смелым. Зинченко исполнил фантастическую передачу с левого фланга, а Довбик избежал офсайда и головой поразил цель! Украина в четвертьфинале!

1/8 финала, Евро-2020

Швеция – Украина 1:1 (дополнительное время 0:1)

Голы: Форсберг, 43 – Зинченко, 27, Довбик, 120+1.