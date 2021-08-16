По информации Игоря Цыганыка, Сергей Ребров до сих пор ведет переговоры с руководством Аль-Айна о досрочном расторжении контракта. Финальный аккорд переговоров должен прозвучать завтра, 17 августа.

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До сих пор продолжаются переговоры. Сам Ребров поставил довольно жесткие условия клубу. Есть шанс, что он в ближайшее время расторгнет контракт. Если этого не произойдет, то завтра и.о. главного тренера станет Александр Петраков, – рассказал Цыганик.

Также журналист заверил, что Ребров возглавит сборную в любом случае, а Александр Петраков будет работать с командой ровно до того момента, как Сергей Станиславович согласует прощание с Аль-Айном.

Отметим, что заявку на сентябрьские матчи сборной против Казахстана и Франции формировал Комитет национальных сборных, ведь главного тренера у "желто-синих" после ухода Андрея Шевченко до сих пор нет.