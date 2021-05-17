Как рассказал Андрей Шевченко, одно издательство уже выиграло тенденр на публикацию книги "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" ("Мягкая сила. Моя жизнь, мой футбол"). Легенда украинского футбола написал ее в соавторстве с журналистом Алессандро Альчато. В Италии книга стоит 18 евро.

Интересно Шевченко доволен стартом подготовки к Евро-2020

"Один книжный дом в Украине выиграл тендер на издание. Книга обязательно появится. Для меня важно, чтобы она была правильно переведена, это играет большую роль и я буду участвовать в этом. Книга в Италии достигла успеха, и мне это приятно.

Я вложил определенные усилия в создание книги. Там раскрыты мои впечатления и переживания в течение карьеры, это не просто автобиография. Мне важно, чтобы был хороший перевод и приемлемая цена", – сказал Шевченко.