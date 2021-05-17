Як розповів Андрій Шевченко, одне видавництво вже виграло тенденр на публікацію книги "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" ("М'яка сила. Моє життя, мій футбол"). Легенда українського футболу написав її у співавторстві із журналістом Алессандро Альчато. В Італії книга коштує 18 євро.

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"Один книжковий дім в Україні виграв тендер на видання. Книжка обов'язково з'явиться. Для мене важливо, щоб вона була правильно перекладена, це грає велику роль і я буду брати участь в цьому. Книга в Італії досягла успіху, і мені це приємно.

Я вклав певні зусилля у створення книги. Там розкриті мої враження і переживання протягом кар'єри, це не просто автобіографія. Мені важливо, щоб був хороший переклад і прийнятна ціна", – сказав Шевченко.