По словам Сапронова, футболисты и персонал придерживаются всех необходимых требований и ведут себя максимально осторожно.

Интересно Шевченко доволен стартом подготовки к Евро-2020

"Сборная Украины приехала на трехнедельный сбор в Харьков – к нам в "Superior". Рукопожатия – запрещены, контактов – минимум, дистанция – максимально возможная.

Каждые три дня антиковидные тесты и им, и нам, съемки – на улице, персонал "Superior" – постоянный и "неизменный". Нужны тишина, уют, сервис, комфорт, приватность", – написал Сапронов.

В рамках подготовки к Евро-2020 подопечные Шевченко сыграют с Бахрейном (23 мая в Харькове), с Северной Ирландией (3 июня в Днепре) и с Кипром (7 июня в Харькове).