По словам Шевченко, отсутствие легионеров не влияет на подготовку, и все проходит согласно планам.

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"Еще не все приехали. Это нормальный процесс. Ребята, которые закончили раньше чемпионат, собрались раньше." Иностранцы "приедут уже на второй сбор.

Перед сбором ничего не беспокоит, все нормально. Это рабочий процесс. У кого-то есть микротравмы, у кого – какие-то проблемы. Это все можно решить", – сказал Шевченко.

Напомним, национальная сборная Украины уже начала готовиться к Евро-2020.