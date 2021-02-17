Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от перехода Виктора Коваленко в ряды Аталанты.

Андрей Шевченко надеется, что Виктору Коваленко удастся закрепиться в Аталанте и показать пример другим молодым футболистам.

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"Это для Вити много значит. Это новый вызов для него, и я надеюсь, что все сложится хорошо. Очень важно, чтобы наши игроки после переезда цеплялись там, особенно в таких клубах, которые представляют очень сильные чемпионаты.

Если он закрепится и будет играть, то это только на пользу украинскому футболу", –сказал Шевченко.

Напомним, Аталанта приобрела Коваленко у Шахтера, с которым у футболиста завершался контракт уже этим летом. Сумма трансфера составила 700 тысяч евро.