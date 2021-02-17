Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від переходу Віктора Коваленка в ряди Аталанти.

Андрій Шевченко сподівається, що Віктору Коваленку вдасться закріпитися в Аталанті та показати приклад іншим молодим футболістам.

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"Це для Віті багато означає. Це новий виклик для нього, і я сподіваюся, що все складеться добре. Дуже важливо, щоб наші гравці після переїзду чіплялися там, особливо в таких клубах, які представляють дуже сильні чемпіонати.

Якщо він закріпиться і буде грати, то це тільки на користь українському футболу", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, Аталанта придбала Коваленка у Шахтаря, з яким у футболіста завершувався контракт вже цього літа. Сума трансферу склала 700 тисяч євро.