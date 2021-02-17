Турецкий гранд не отказывается от идеи подписать украинского нападающего Романа Яремчука.

Турецкий Фенербахче не оставляет надежды пополнить свои ряды форвардом сборной Украины Романом Яремчуком.

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"Канарейкам" не удалось подписать его зимой, но они надеются на успех во время летнего трансферного окна. Наставник команды Эрол Булут лично убеждает руководство клуба приобрести 25-летнего форварда.

Отметим, что Роман неоднократно заявлял, что хочет покинуть Гент и попробовать себя в другом клубе.

В текущем сезоне Яремчук сыграл за Гент 21 матч в чемпионате, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.