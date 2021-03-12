Статистический портал InStat Index объявил итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Вильярреалом.

Хавбек Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко стал самым полезным игроком "бело-синих" в поединке против Вильярреала.

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Рейтинг эффективности полузащитника составил 297 баллов. В активе Шапаренко за 67 минут было 75 ТТД с браком 7%, восемь выигранных единоборств, четыре отбора, шесть перехватов, пять подборов и один удар по воротам.

В тройку лучших игроков Динамо также вошли Томаш Кендзера (275) и Георгий Бущан (271). Наивысший балл получил нападающий Вильярреала Жерар Морено (342).