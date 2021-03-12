Статистичний портал InStat Index оголосив підсумки першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Вільяреалом.

Хавбек Динамо та збірної України Микола Шапаренко став найкориснішим гравцем "біло-синіх" у поєдинку проти Вільяреала.

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Рейтинг ефективності півзахисника склав 297 балів. В активі Шапаренка за 67 хвилин було 75 ТТД з браком 7%, вісім виграних єдиноборств, чотири відбори, шість перехоплень, п'ять підбирань і один удар по воротах.

До трійки найкращих гравців Динамо також увійшли Томаш Кендзьора (275) і Георгій Бущан (271). Найвищий бал отримав нападник Вільяреала Жерар Морено (342).