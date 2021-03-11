Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы уступил Роме со счетом 0:3.

Лига Европы, 1/8 финала, 1-й матч

Рома – Шахтер – 3:0

Голы: Пеллегрини, 23 Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

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Матч состоялся при полном контроле хозяев. Шахтер не сумел ничего создать в атаке, зато Рома благодаря быстрым выпадам практически гарантировала себе место в 1/4 финала Лиги Европы.

Трубин несколько раз проявил мастерство, но с ударом Пеллегрини справиться не смог. В перерыве Каштру не сумел достучаться до своих подопечных, и во втором тайме "горняки" отличились лишь опасным моментом Мораеса.

Зато Эль-Шаарави, который вышел на замену, спокойно разобрался с Додо и Витао и удвоил преимущество хозяев. Гол Манчини после углового похоронил все надежды Шахтера. Конечно, в футболе бывают и чудеса, но отсутствие гола на выезде и разгромное поражение не позволяют верить в сказку.