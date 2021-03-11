Киевляне проиграли в родных стенах в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В основе "бело-синих" вышли сразу восемь футболистов, которых недавно Андрей Шевченко вызвал на мартовские матчи сборной Украины.

Источник: 24 канал

На стартовых минутах команды обменялись опасными моментами. Ману Тригерос пробивал из выгодной позиции после подачи с углового, однако в ворота не попал. Через несколько минут Жерсон Родригес навесил на Виктора Цыганкова, который головой отправил мяч над перекладиной. В середине тайма уже Цыганков ассистировал Жерсону, впрочем голкипер испанцев своевременно вышел из ворот и ликвидировал угрозу.

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На 30-й минуте гости открыли счет. Очередной корнер завершился прострелом вдоль линии от Жерара Морено на Пау Торреса, который остался наедине перед пустыми воротами.

Киевляне могли сравнивать еще до перерыва – на последней минуте первого тайма Артем Беседин перехватил передачу Рауля Альбиоля, а Виталий Буяльский мгновенно вывел на ударную позицию Жерсона Родригеса. Выстрел игрока сборной Люксембурга оказался очень неточным.

На старте второй половины игры Вильярреал удвоил преимущество. С ударом головой Жерара Морено справился Георгий Бущан, а вот добивание 36-летнего Рауля Альбиоля оказалось роковым. На этом подопечные Унаи Эмери не остановились и вскоре забивать мог Тригерос, однако с первым его выстрелом справился Бущан, а со второй попытки испанец пробил неточно.

Динамо не выглядело безнадежно и стремилось отыграться любой ценой. Один самых опасных моментов украинцев возник после мощного удара Цыганкова со штрафного. Мячу не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть в рамку. Невзирая на все усилия, команда Мирчи Луческу так и не смогла пробить Херонимо Рульи.

Через неделю команды встретятся в Испании. Несмотря на неплохое качество футбола на "Олимпийском", у "бело-синих" остается мало шансов на проход в четвертьфинал.

Лига Европы, 1/8 финала

Динамо – Вильярреал 0:2

Голы: Пау Торрес, 30, Альбиоль, 52.