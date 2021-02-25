Украинский голкипер Андрей Лунин и его одноклубники получили от партнера клуба подарки до конца сезона.

Игроки мадридского Реала благодаря сотрудничеству клуба с компанией Audi получили в пользование новые автомобили. Футболисты будут ездить на этих машинах до конца текущего сезона.

К теме Лунин как пример – авторитетное издание оценило поступок украинца: видео

Украинский голкипер Андрей Лунин будет водить Audi Q7 50 TDI, которая стоит около 80 тысяч евро.

Владельцем самой дешевой машины стал французский форвард Карим Бензема. Его новый "железный конь" стоит 52 тысяч евро.

Самую дорогую машину получил Федерико Вальверде – Audi RS Q8 за 160 тысяч евро.

Лунин – на выход Реал готовит украинцу очередную аренду