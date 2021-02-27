Команда Реброва упустила победу в Вечном дерби – дубль Зубкова не помог: видео
Украинец стал героем принципиального противостояния будапештских команд.
Источник: 24 канал
Александр Зубков вышел в стартовом составе Ференцвароша и уже на 47-й секунде поразил ворота МТК мощным дальним ударом.
В середине тайма украинец оформил дубль. Александр обыграл защитников, вышел один на один с голкипером и перебросил его "черпачком".
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На старте второй половины Фради растеряли свое преимущество за каких-то пять минут. Жомбор Надь сократил отставание, а затем экс-игрок Ференцвароша Роланд Варга сравнял счет, реализовав пенальти.
На 78-й минуте Зубкова заменил Роберт Мак. Спустя три минуты гости могли снова выйти вперед, но словак ужасно пробил пенальти и голкипер без проблем парировал удар.
Несмотря на потерю очков, Ференцварош Сергея Реброва лидирует в турнирной таблице с 54 очками.
Для Александра голы в ворота МТК стали третьим и четвертым в сезоне. Ранее украинец забивал по разу в чемпионате и Кубке Венгрии. Всего воспитанник Шахтера провел 25 матчей за Ференцварош в текущем сезоне.
Первый гол Зубкова
Чемпионат Венгрии, 23 тур
МТК – Ференцварош 2:2
Голы: Надь, 55, Варга, 60 (пен.) – Зубков, 1, 23.
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