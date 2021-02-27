Манчестер Сити продолжил невероятную серию – Зинченко полезен и стабилен: видео
Потенциальное противостояние двух украинских сборников не состоялось из-за отсутствия Андрея Ярмоленко. Без него Вест Хэм уступил на Этихаде.
Источник: 24 канал
Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити на матч с Вест Хэмом и помог одержать победу своей команде – 2:1. Кстати, 20-ю подряд во всех турнирах!
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На 30-й минуте Рубен Диаш воспользовался пасом Кевина де Брюйне и открыл счет. Под занавес тайма "молотки" сравняли – Майкл Антонио забил после ассиста Джесси Лингарда.
Однако во второй половине встречи отличился еще один защитник Сити. Зинченко отпасовал на Рияда Мареза, который сбросил под удар Стоунзу – 2:1.
Украинец получил от WhoScored – 7,0 (пятый результат в команде). Александр снова больше всего встречался с мячом – 118 контактов. Также в Зинченко неплохой процент передач – 90,7.
Благодаря победе команда Хосепа Гвардиолы набрали 62 пункта и уверенно лидирует в АПЛ. Вест Хэм имеет 45 очков и пока идет четвертым.
Обзор матча
Чемпионат Англии, 26 тур
Манчестер Сити – Вест Хэм 2:1
Голы: Диаш, 30, Стоунз, 68 – Антонио, 43.
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