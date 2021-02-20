Хавбек Гента и сборной Украины Роман Безус не захотел менять клуб во время зимнего трансферного окна.

Прошлого трансферного окна сменить клубную прописку мог не только Роман Яремчук, но и его одноклубник Роман Безус.

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В услугах 30-летнего украинского хавбека были заинтересованы клубы из Турции. Впрочем, футболист не соблазнился на большие деньги.

В январе поступали предложения от других клубов, но так происходит во время каждого трансферного окна. Не уделял много внимания этому, но видел, что СМИ подхватили это. Это правда, что я мог заработать много денег в Турции, но мне это неинтересно, – рассказал Безус.

Кроме того, Безусу комфортно в Генте, а его семья прекрасно себя чувствует в Бельгии.

"У меня есть шанс, который дает тренер. Моей семье тоже здесь нравится, так зачем ехать?", – считает футболист.