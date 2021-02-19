Роман отметился голом в ворота команды Марьяна Шведа.

Источник: 24 канал

Потенциально четверо украинцев могли принять участие в противостоянии Мехелена и Гента. Однако в заявку на матч попал только форвард Роман Яремчук, зато Марьян Швед, Роман Безус и Игорь Пластун оказались вне игры.

Читайте также Яремчук остается целью Фенербахче: тренер команды требует подписать украинца

Уже на 10-й минуте поединка украинский нападающий продолжил фантастическую неделю, которая началась для него с хет-трика и голевой передачи в поединке с Мускроном (4:0). Яремчук воспользовался передачей Тарика Тиссудали и открыл счет.

Впрочем через шесть минут хозяева восстановили равновесие усилиями Николы Сторма. До окончания встречи команды голов не забивали. Как итог, Гент набрал 37 очков и идет на 12-й строчке, у Мехелена – 40 пунктов и он делит шестое место.

Очередной точный удар стал 14-м для Яремчука в этом сезоне Лиги Жупиле. Таким образом, украинец поднялся на третью строчку в списке лучших бомбардиров, которую делит с двумя соперниками.

Гол Яремчука

Чемпионат Бельгии, 27 тур

Мехелен – Гент 1:1

Голы: Сторм, 16 – Яремчук, 10.