Футбол и казино – это территории, где происходят чудеса и сбываются мечты. О фантастической победе, в которую никто не верил, – далее в материале.

Победа сборной Дании на Евро-1992 всколыхнула футбольный мир. Шмейхель и Ко сумели сотворить чудо, в которое мало верили сами скандинавы. О главных факторах, которые стали залогом исторического входа Дании в историю футбола, поговорим вместе с казино Космолот.

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Вера в себя

Перед Евро-1992 команду возглавил Рихард Меллер-Нильсен. Он был ассистентом Зеппа Пйонтека, который возглавлял команду в течение 12 лет. Сначала Федерация футбола Дании отказала ему, ведь хотела договориться с тренером-иностранцем, который сможет гарантировать зрелищную игру команды. Философия Меллера-Нильсена, который считал наиболее приоритетным счет на табло, полностью противоречила этому правилу.

В итоге датский специалист получил место на тренерском мостике сборной Дании, но ему заявили прямо в глаза: "Ты здесь только потому, что никто другой не захотел". Он не обладал авторитетом ни для футбольных чиновников, ни для футболистов, которые откровенно над ним смеялись. На первых порах звезды высказывали свое "фу" через прессу, братья Лаудрупы покинули команду, а сборная Дании пропустила на Евро-1992 Югославию и поехала на чемпионат Европы только благодаря войне, из-за чего команду пришлось собирать за 10 дней до начала соревнований. Но несмотря на все эти проблемы на крупном турнире Мюллер-Нильсен не отказался от своей тактики, которая в результате принесла такой фантастический результат.

На первой тренировке перед Евро Рихард сказал: "Наша цель – победа". Это вызвало бурный иронический смех команды, который в будущем превратится в крик счастья от победы на турнире.

Вера в себя и четкое видение конечного результата несмотря на проблемы и трудности – именно эти качества станут залогом успеха и в онлайн-казино Космолот. Лишь тот, кто уверенным шагом идет к цели, преодолевая все возможные трудности, в результате доходит на вершину.

Дисциплина

Группа с Англией, Швецией и Францией выглядела смертельной. В двух стартовых матчах подопечные Меллера-Нильсена взяли лишь одно очко, не забив ни одного гола (0:0 с англичанами и проигрыш 0:1 Швеции). В успех против сборной Франции, в которой феерили Платини, Папен и Дешам, не верил никто, даже самые верные фанаты сборной Дании. Но здесь правило "дисциплина бьет класс", которым руководствовался Рихард, дала плоды – неожиданная победа 2:1 и выход в полуфинал.

Несмотря на успех пресса не верила в Меллера-Нильсена, но в него поверили футболисты. В матче 1/2 финала датчане сражались со звездными Нидерландами, как львы, а Хенрик Андерсен даже получил супертяжелую травму колена. Победа в серии пенальти после 2:2 в основное и добавленное время снова показала эффективность дисциплины.

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Финальный матч с грозной немецкой машиной стал чудом, которое длилось 90 минут. Судьба вполне и полностью отблагодарила тренера и игроков за терпение и отвагу. Сначала опорник Енсен, который почти никогда не бил по воротам, выстрелил в самую "девятку", Шмейхель парировал все возможные и невозможные мячи, а Вильфорт, у которого была больна дочь, "убил" Германию вторым голом.

Соблюдение стратегии

Несмотря на провальный отбор на Евро-1992, неудачный старт на турнире, бешеную критику футбольных чиновников, раздражение прессы и болельщиков и откровенные насмешки игроков Меллер-Нильсен не изменил свою стратегию дисциплинированной игры и акцента на результат.

Игроки не хотели понимать его принципов, но он знал: стоит только команде одержать важную победу над фаворитом – и тогда их не сможет остановить даже сборная мировых звезд.

"Наша цель – победа на турнире", – это не слова человека, который не знает, что делает, или не верит в свой успех. Рихард имел план, и огонь сильной веры и четкое соблюдение стратегии несмотря на катастрофические проблемы помогли ему создать "футбольное чудо".

Если бить в одну точку, можно расколоть любой камень. Казино Космолот напоминает, что успех – это часто не сиюминутный результат, а длинная дорога, на которой только четкий план и его соблюдение не позволят сбиться с пути.