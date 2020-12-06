Правила честной игры – не прихоть чиновников, а фундамент, на котором строятся доверительные отношения и успешные проекты.

Правила fair-play – это то, за что мы любим футбол. Благодаря им мы знаем, что результат – это не конечная цель. Что есть вещи, которые стоят вне его и стоят значительно больше сиюминутной эйфории. О базовых принципах честной игры, без которых любая игра теряет смысл, поговорим вместе с казино Космолот.

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Благородность

Умение принимать поражение с высоко поднятой головой и признать силу соперника – самый высокий признак благородства. Не находить оправданий, виновников, а поздравить соперника аплодисментами и теплыми словами – достойно и правильно.

Одним из самых высоких проявлений благородства в футболе является "чемпионский коридор", который организует победителю чемпионата команда, которая заняла второе место. Несмотря на вечное соревнование, футболисты Манчестер Сити нашли в себе мужество поздравить Ливерпуль с чемпионством.

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Справедливость

Нечестная победа не приносит удовольствия. Тем более, что во время диджитализации просто невозможно скрыть свои действия. Какой бы высокой ни была цель в спорте, она никогда не будет стоить нечестности. Разочарование – единственный результат таких действий.

Французский форвард Тьерри Анри провел просто блестящую карьеру. Он был кумиром миллионов детей, футболку с его фамилией можно было увидеть в любом дворе, где играли в футбол. Однако один поступок навечно оставил пятно на его репутации.

Матч отбора на ЧМ-2010 против Ирландии был очень драматичным, и именно ассист Анри рукой подарил французам путевку на Мундиаль. Сам Тьерри признал нарушение правил, но сделал это уже после финального свистка. К слову, на ЧМ-2010 Франция не выиграла ни одного матча и не преодолела групповой этап.

Четкие, прозрачные правила – это фундамент, на котором Космолот строит отношения с игроками, благодаря чему начал завоевывать мировой рынок. Целью компании является не результат, а длительные отношения и доверие, разрушить которое не сможет ни одна одномоментная польза.

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Честь

"Не ошибается тот, кто ничего не делает", – как бы тривиально ни звучало это правило, но вряд ли кто-то сумеет найти лучший аргумент в пользу того, чтобы признавать свою неправоту. Ведь когда кто-то ставит правила над собственной выгодой – это умиляет и заставляет верить в честь.

Наиболее ярким примером чести является поступок форварда Вердера Аарона Хунта в 2017 году. В одном из эпизодов матча против Нюрнберга нападающий упал в штрафной, и арбитр указал на пенальти.

Впрочем, Хунт не хотел пользоваться ошибкой арбитра, подошел к нему и заверил, что нарушения правил не было. Аарон заслужил уважение всего футбольного мира, а видео с этим моментом навсегда останется жемчужиной сети.

Честь – это черта, которая прошла сквозь века. Казино беспокоится о том, чтобы ничего не запятнало его репутации, поэтому инвестирует не только в понятные правила, но и у людей службы поддержки, которые всегда готовы прийти на помощь игроку.

Онлайн-казино Космолот – не средневековый рынок с нечестивыми торговцами, а прозрачная игра, построенная на принципах fair-play. Благородство, справедливость и честь – это правила, которые никогда не будут нарушены.

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