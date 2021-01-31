Украинский хавбек Роман Безус продолжит свою карьеру в чемпионате Бельгии несмотря на интерес других клубов.

Источник: Voetbal Belgie

Как стало известно, украинский хавбек не захотел переходить из Гента в турецкий Анкарагюджю. Клубы вели переговоры, а бельгийцы уже были готовы отдать украинца в аренду.

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Впрочем, Безус после консультации с семьей не захотел менять клуб. Кроме того, на его решение повлиял фактор коронавируса.

Отметим, что в текущем сезоне Безус не может похвастаться званием игрока основной обоймы. Хавбек принял участие в 19 матчах, из них полностью отыграл только 3. Результативными действиями пока не отмечался.