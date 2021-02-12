Похоже на то, что в футболке ковалевского Колоса Евгения Селезнева мы уже не увидим.

Евгений Селезнев больше не сможет выйти на поле в футболке Колоса. Форвард исчез из заявки команды на вторую часть УПЛ, на странице 35-летнего форварда команда игрока тоже не указана.

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Вчера журналист Игорь Бурбас сообщил, что Селезнев встретился с президентом клуба Андреем Засухой. Стороны будто договорились продолжать сотрудничество, а уже сегодня Евгений исчез из заявки команды.

Разорвал ли Колос контракт с футболистом – пока неизвестно.

Селезнев стал игроком ковалевской команды прошлым летом и успел забить 5 голов в 10 матчах (все – с пенальти).