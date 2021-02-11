Форвард Коньяспора Артем Кравец не задержался в киевском Динамо из-за своих амбиций.

Бывший помощник Мирчи Луческу Диего Лонго рассказал, почему Артем Кравец покинул киевское Динамо через месяц после подписания контракта.

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"Кравец прибыл, на тренировках все было хорошо, но через несколько недель игрок заявил, что он хочет играть в основном составе. В Динамо не существует игрока, который может заявить подобное. В Ювентусе такого тоже нет, хотя я помню, как Игуаин, в первый год под руководством Аллегри тоже пропускал матчи, поскольку не был в форме.

Сейчас ни один игрок в мире не может заявить, что он хочет в стартовый состав. Если ты готов, тогда ты заинтересуешь главного тренера и получишь место в старте, но если не попадаешь, то должен думать: "Почему?" и работать усерднее. Если ты хочешь попробовать себя в другом месте, то можешь сделать запрос на трансфер и покинуть клуб, для нас это не станет проблемой", – рассказал Лонго.