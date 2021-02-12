Схоже на те, що у футболці ковалівського Колоса Євгена Селезньова ми вже не побачимо.

Євген Селезньов більше не зможе вийти на поле у футболці Колоса. Форвард зник із заявки команди на другу частину УПЛ, на сторінці 35-річного форварда команда гравця теж не вказана.

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Учора журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Селезньов зустрівся з президентом клубу Андрієм Засухою. Сторони ніби дійшли згоди продовжувати співпрацю, а вже сьогодні Євген зник із заявки команди.

Чи розірвав Колос контракт з футболістом – наразі невідомо.

Селезньов став гравцем ковалівської команди минулого літа і встиг забити 5 голів у 10 матчах (усі – з пенальті).