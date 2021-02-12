Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко успеет восстановиться от повреждения к Евро-2020.

Травма Андрея Ярмоленко, которую он получил в матче с Манчестер Юнайтед, не такая серьезная, как о ней пишут СМИ. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

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Даже при наихудших прогнозах Андрей пропустит только три недели. То есть вингер уже будет готов помочь "желто-синим" в первых матчах квалификации на чемпионат мира, которая стартует 24 марта гостевым поединком против действующих чемпионов мира – сборной Франции.

В ближайшие три недели Вест Хэм сыграет с Шеффилд Юнайтед, Тоттенхэмом, Манчестер Сити и Лидсом. Вероятно, в этих матчах Андрея Ярмоленко мы на поле не увидим.