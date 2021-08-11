70-летний специалист еще хочет попробовать свои силы в футболе, поэтому ожидает предложений от клубов. Сейчас он взял творческий отпуск и будет детально изучать каждый вариант, ведь не хочет испортить себе карьеру.

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По его мнению, Металлист сейчас хорошо играет, поэтому не нуждается в его услугах, а более реальным предложение может стать, когда команда выйдет в УПЛ.

Еще не думал об этом. Будет так, значит, хорошо. Лучше, чтобы было. Посмотрим, как оно будет,

– сказал Маркевич.

Напомним, Маркевич ушел из УАФ, где работал последние 5 лет, потому что ему не предложили место тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.

Кроме того, у Сергея Реброва возникли трудности с расторжением контракта с Аль-Айном, поэтому, скорее всего, возглавить сборную у него не получится.

УАФ обещала назначить главного тренера команды завтра, 12 августа. 1 и 4 сентября Украина сыграет против Казахстана и Франции в квалификации на ЧМ-2022.