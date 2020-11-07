Сборная Украины понесла очередные потери перед матчами в ноябре. Поэтому главный тренер Андрей Шевченко был вынужден визвать еще одного футболиста – нападающего Артема Кравца.

В расширенный список сборной Украины на ноябрьские матчи были включены 32 игрока. Из них трое – нападающие. Однако у одного из форвардов, а именно у Владислава Супряги, оказался положительный тест на коронавирус. Поэтому в сборную он не прибудет, сообщили в УАФ. И пропустит матч "Динамо" против "Шахтера".

Вместо Супряги вызов в национальную сборную получил нападающий турецкого "Коньяспора" Артем Кравец, у которого на счету 23 матча и восемь голов за "сине-желтых".

Напомним, что кроме Супряги, положительный тест на коронавирус получил и полузащитник греческого АЕК Евгений Шахов. Произошло это уже после матча его команды против луганской "Зари" в Лиге Европы. АЭК победил со счетом 4: 1.

Еще ранее положительные тесты на коронавирус получили "динамовцы" Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев и Николай Шапаренко. Также не сможет помочь главной команде страны еще один футболист столичного клуба Александр Тимчик, который пока не восстановился после повреждения.

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Однако есть и положительная новость. Богдан Михайличенко, ПЦР-тест которого был положительным, уже отбыл изоляцию, и его новый тест дал отрицательный результат. Богдан готов сыграть за свой "Андерлехт" в ближайшем туре чемпионата Бельгии (8 ноября против "Гента"), а затем прибыть в Киев на сбор.