В четверг, 6 ноября, стало известно об еще одном положительном тесте футболиста сборной Украины. По сообщению официального сайта греческого АЕКа у полузащитника сборной Украины Евгения Шахова обнаружено COVID-19.

Двое членов технического персонала и четверо футболистов греческого АЕКа заразились коронавирусом. Как сообщает официальный сайт афинского клуба, Петрос Манталос, Стратос Сварнас, Нассим Хнид, Евгений Шахов и еще двое членов техперсонала получили положительные тесты. Всех инфицированных отправили на самоизоляцию, а командная тренировка отменена.

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Стоит заметить, что в среду в матче Лиги Европы АЕК победил луганскую "Зарю" (4:1), а Манталос, Сварнас и Шахов участвовали в поединке.

Уже 11 ноября национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Польши. Через несколько дней команда Андрея Шевченко также сыграет с Германией и Швейцарией в рамках Лиги наций УЕФА.