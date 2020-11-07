Збірна України зазнала чергових втрат перед матчами в листопаді. Тож головний тренер Андрій Шевченко був змушений довикликати ще одного футболіста – нападника Артема Кравця.

У розширений список збірної України на листопадові матчі було включено 32 гравці. З них троє – нападники. Однак в одного з форвардів, а саме у Владислава Супряги, виявився позитивний тест на коронавірус. Тому до збірної він не прибуде, повідомили в УАФ. І пропустить матч "Динамо" проти "Шахтаря".

Замість Супряги виклик до національної збірної отримав нападник турецького "Коньяспору" Артем Кравець, в якого на рахунку 23 матчі та вісім голів за "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що окрім Супряги, позитивний тест на коронавірус отримав і півзахисник грецького АЕКа Євген Шахов. Сталося це вже після матчу його команди проти луганської "Зорі" в Лізі Європи. АЕК переміг з рахунком 4:1.

Ще раніше позитивні тести на коронавірус отримали" динамівці" Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв та Микола Шапаренко. Також не зможе допомогти головній команді країни ще один футболіст столичного клубу, Олександр Тимчик, який поки що не відновився після ушкодження.

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Однак є й позитивна новина. Богдан Михайличенко, ПЛР-тест якого був позитивним, уже відбув ізоляцію, і його новий тест дав негативний результат. Богдан готовий зіграти за свій "Андерлехт" у найближчому турі чемпіонату Бельгії (8 листопада проти "Гента"), а після цього прибути до Києва на збір.