Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил расширенную заявку своей команды на матчи в ноябре. В заявку попали 29 футболистов.

В заявку сборной Германии вернулся игрок "Баварии" Лерой Зане, который пропускал октябрьские матчи из-за травмы. Об этом сообщает 24 канал.

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Зато вне заявки оказался защитник "Баварии" Никлас Зюле, у которого был обнаружен коронавирус. Также не включен в состав хавбек "Челси" Кай Хавертц. У него тоже обнаружен коронавирус.

Йоахим Лев не вызвал Дракслер с ПСЖ и Марка-Андре тер Штегена из "Барселоны". Матчи "Маншафт" пропустит и Эмре Джан с "Боруссии" Дортмунд и Лукас Клостерман с РБ "Лейпциг".

Заявка сборной Германии

Вратари: Оливер Бауманн, Нойер, Берн Лена, Трапп.

Защитники: Гинтер, Робин Гозенс, Марсель Хальстенберг, Беньямин Хенрикс, Робин Кох, Тило Керер, Филипп Макс, Антонио Рюдигер, Нико Шульц, Никлас Штарк, Джонатан ТА, Феликс Удохай.

Полузащитники: Надим Амири, Юлиан Брандт, Махмуд Дауд, Серж Гнабри, Леон Горецкий, Гюндоган, Йонас Хофманн, Йозуа Киммо, Тони Кроос, Флориан Нойхаус, Лерой Зане.

Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.

Важно. Первый матч между Украиной и Германией в Лиге наций состоялся в Киеве 10 октября и завершился победой немцев 2:1. Поединок в Лейпциге между Германией и Украиной пройдет 14 ноября. Начало игры в 21: 45.