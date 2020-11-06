Без лидеров, но с Зане: Германия объявила состав на матч с Украиной в Лиге наций
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил расширенную заявку своей команды на матчи в ноябре. В заявку попали 29 футболистов.
В заявку сборной Германии вернулся игрок "Баварии" Лерой Зане, который пропускал октябрьские матчи из-за травмы. Об этом сообщает 24 канал.
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Зато вне заявки оказался защитник "Баварии" Никлас Зюле, у которого был обнаружен коронавирус. Также не включен в состав хавбек "Челси" Кай Хавертц. У него тоже обнаружен коронавирус.
Йоахим Лев не вызвал Дракслер с ПСЖ и Марка-Андре тер Штегена из "Барселоны". Матчи "Маншафт" пропустит и Эмре Джан с "Боруссии" Дортмунд и Лукас Клостерман с РБ "Лейпциг".
Заявка сборной Германии
Вратари: Оливер Бауманн, Нойер, Берн Лена, Трапп.
Защитники: Гинтер, Робин Гозенс, Марсель Хальстенберг, Беньямин Хенрикс, Робин Кох, Тило Керер, Филипп Макс, Антонио Рюдигер, Нико Шульц, Никлас Штарк, Джонатан ТА, Феликс Удохай.
Полузащитники: Надим Амири, Юлиан Брандт, Махмуд Дауд, Серж Гнабри, Леон Горецкий, Гюндоган, Йонас Хофманн, Йозуа Киммо, Тони Кроос, Флориан Нойхаус, Лерой Зане.
Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.
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