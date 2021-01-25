Итальянская Рома надеется оформить переход Романа Яремчука до закрытия текущего трансферного окна.

Источник: "Voetbal24.be"

Рома начала решительные шаги, чтобы приобрести украинского форварда Гента Романа Яремчука. "Волки" надеются оформить трансфер в ближайшее время.

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Итальянцы уже начали активную фазу переговоров с Гентом. Рома предлагает за 25-летнего украинца 12 миллионов евро, но бельгийцы хотят заработать больше.

Добавим, что главный центрфорвард римлян Эдин Джеко испортил отношения с наставником команды Пауло Фонсекой и хочет сменить клуб, что заставило Рому быстрее искать ему замену.

В текущем сезоне нападающий сборной Украины сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.