Рома форсирует переход Яремчука – "волки" уже предложили сумму за украинца
Итальянская Рома надеется оформить переход Романа Яремчука до закрытия текущего трансферного окна.
Источник: "Voetbal24.be"
Рома начала решительные шаги, чтобы приобрести украинского форварда Гента Романа Яремчука. "Волки" надеются оформить трансфер в ближайшее время.
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Итальянцы уже начали активную фазу переговоров с Гентом. Рома предлагает за 25-летнего украинца 12 миллионов евро, но бельгийцы хотят заработать больше.
Добавим, что главный центрфорвард римлян Эдин Джеко испортил отношения с наставником команды Пауло Фонсекой и хочет сменить клуб, что заставило Рому быстрее искать ему замену.
В текущем сезоне нападающий сборной Украины сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
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