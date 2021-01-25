Італійська Рома сподівається оформити перехід Романа Яремчука до закриття поточного трансферного вікна.

Джерело: "Voetbal24.be"

Рома розпочала рішучі кроки, щоб придбати українського форварда Гента Романа Яремчука. "Вовки" сподіваються формити трансфер найближчим часом.

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Італійці вже розпочали активну фазу переговорів з Гентом. Рома пропонує за 25-річного українця 12 мільйонів євро, але бельгійці хочуть заробити більше.

Додамо, що головний центрфорвард римлян Едін Джеко зіпсував стосунки з наставником команди Пауло Фонсекою та хоче змінити клуб, що змусило Рому швидше шукати йому заміну.

У поточному сезоні нападник збірної України зіграв 25 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів та віддав 4 результативні передачі.