Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко поделился планами на свою дальнейшую карьеру. Футболист убежден, что Шахтер ничем не хуже европейских топ-клубов.

Защитник "горняков" Виктор Корниенко в комментарии Профутбол Digital признался, что не намерен переходить в европейские клубы, ведь Шахтер ничем от них не отличается.

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"Шахтер – такой клуб, который ничем не отличается от тех команд, которые играют в Европе. Шахтер ежегодно играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы с командами из топ-чемпионатов. Не вижу смысла переходить в Европу, когда ты в команде, которую я вижу как топ-уровень.

Вы говорите, не хотел я бы поиграть в Италии или еще где? Но у нас же есть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, там мы показываем результат с командами, которые находятся там. Мне кажется, это говорит о том, что Шахтер точно не затерялся бы в каком-то из этих чемпионатов.

Если играешь против команды топ-уровня, то быстрее прогрессирует и растешь как футболист. В чемпионате Украины тоже сейчас непростые команды. Все уже изучили друг друга. Команды из середины таблицы изучили игру Шахтера, Динамо. Непросто сейчас выйти и обыграть любую команду УПЛ", – отметил Корниенко.