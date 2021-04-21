Ференцварош Сергея Реброва дома обыграл Уйпешт. Это позволило команде снова досрочно оформить чемпионский титул.

Чемпионат Венгрии, 30-й тур

Ференцварош – Уйпешт – 3:0

Голы: Узун, 12, 77 (пен), Нгуен, 29

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"Фради" наконец-то уверенно воспользовались случаем оформить титул. Два гола в первом тайме и жирная точка с пенальти во втором решили судьбу Уйпешта. Весь поединок на поле провел Александр Зубков, но результативными действиями отметиться не смог. А вот Игорь Харатин не попал даже в заявку.

Таким образом, за 4 тура до конца чемпионата подопечные Сергея Реброва досрочно стали чемпионами. Для Ференцвароша, как и для Сергея Реброва, это третье подряд чемпионство. Всего в истории клуба это 32 титул.



