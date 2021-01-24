Ребров получил задание от Ференцвароша на следующий сезон
Руководство Ференцвароша озвучило планы на следующий сезон. Президент клуба Орожа Пала трезво оценивает возможности команды.
Президент Ференцвароша Орожа Пала не будет требовать от Реброва повторять успех с Лигой чемпионов. Об этом он рассказал в комментарии официальному сайту клуба.
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Реалистичная цель для нас – группа Лиги Европы. Конечно, мы хотим повторить успех этого года и снова быть в Лиге чемпионов, но для этого нужно как минимум всегда быть чемпионом Венгрии. А всегда чемпионом быть не удастся, – сказал Пала.
Напомним, летом Ференцварош сумел квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, чего венграм не удавалось более 25 лет. По итогам группового этапа команда заняла последнее место в квартете, но проявила неуступчивый характер.
Сейчас Ференцварош возглавляет турнирную таблицу, что может позволить повторить прошлогодний успех.
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