Руководство Ференцвароша озвучило планы на следующий сезон. Президент клуба Орожа Пала трезво оценивает возможности команды.

Президент Ференцвароша Орожа Пала не будет требовать от Реброва повторять успех с Лигой чемпионов. Об этом он рассказал в комментарии официальному сайту клуба.

Интересно Аталанта не оставила шансов Милану – Малиновский появился на заключительные минуты

Реалистичная цель для нас – группа Лиги Европы. Конечно, мы хотим повторить успех этого года и снова быть в Лиге чемпионов, но для этого нужно как минимум всегда быть чемпионом Венгрии. А всегда чемпионом быть не удастся, – сказал Пала.

Напомним, летом Ференцварош сумел квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, чего венграм не удавалось более 25 лет. По итогам группового этапа команда заняла последнее место в квартете, но проявила неуступчивый характер.

Сейчас Ференцварош возглавляет турнирную таблицу, что может позволить повторить прошлогодний успех.