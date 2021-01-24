Ребров отримав завдання від Ференцвароша на наступний сезон
Керівництво Ференцвароша озвучило плани на наступний сезон. Президент клубу Орожа Пала тверезо оцінює можливості команди.
Президент Ференцвароша Орожа Пала не вимагатиме від Реброва повторювати успіх з Лігою чемпіонів. Про це він розповів у коментарі офіційному сайту клубу.
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Реалістична мета для нас – група Ліги Європи. Звичайно, ми хочемо повторити успіх цього року і знову бути в Лізі чемпіонів, але для цього потрібно як мінімум завжди бути чемпіоном Угорщини. А завжди чемпіоном бути не вдасться, – сказав Пала.
Нагадаємо, влітку Ференцварош зумів кваліфікуватись у груповий етап Ліги чемпіонів, чого угорцям не вдавалось понад 25 років. За підсумками групового етапу команда зайняла останнє місце в квартеті, але проявила непоступливий характер.
Наразі Ференцварош очолює турнірну таблицю, що може дозволити повторити минулорічний успіх.
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