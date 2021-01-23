Андрей отыграл весь поединок и отметился третьим взятием ворот в сезоне.

Украинец вышел в стартовом составе на матч Четвертого раунда (аналог 1/16 финала) Кубка Англии против Донкастер Роверс (представитель третьего дивизиона).

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Уже на 2-й минуте фаворит открыл счет – Пабло Форнальс воспользовался пасом Райана Фредрикса. Кстати, разогнал эту атаку Андрей Ярмоленко – именно он запустил по флангу Фредерикса, который прострелил в центр штрафной.

А через полчаса хозяева забили второй. Саид Бенрахма вывел на ударную позицию Ярмоленко, который идеально реализовал свой шанс и перебросил голкипера.

После перерыва Донкастер Роверс пропустил еще дважды. Сначала автоголом отличился 37-летний защитник Энди Батлер, а затем избиение продолжил дебютант Оладапо Афолаян.

Гол Ярмоленко

Если в предыдущих раундах "молотки" проходили соперников с 5-го и 3-го дивизионов, то теперь на команду Ярмоленко ждет топовый соперник. В воскресенье, 24 января, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль определят того, кто 10 февраля поборется с Вест Хэмом.

Кубок Англии, Четвертый раунд

Вест Хэм – Донкастер Роверс 4:0

Голы: Форнальс, 2, Ярмоленко, 32, Батлер (автогол), Афолаян, 78.