Руслан появился на замену, когда все было решено.

Один из самых интересных матчей выходных состоялся на "Сан-Сиро", где Милан принимал Аталанту. Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных. Зато в старте гостей вышли Йосип Иличич и Маттео Пессина.

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В середине первого тайма Аталанта открыла счет. Кристиан Ромеро забил первый гол за новую команду в Серии А. После перерыва бергамаски довели дело до разгрома. Сначала Иличич реализовал пенальти, а Дуван Сапата добил соперника.

Малиновский появился на поле вместо Пессины на 90-й минуте и успел лишь 8 раз коснуться к мячу.

Несмотря на поражение, Милан остался на первой строчке с 43 очками. В Аталанты 36 пунктов и она идет четвертой, хотя Наполи и Ювентус, которые расположились ниже, имеют по две игры в запасе. В среду команда из Бергамо сыграет в Кубке Италии против Лацио.

Чемпионат Италии, 19 тур

Милан – Аталанта 0:3

Голы: Ромеро, 26, Иличич, 53 (пен.), Сапата, 77.