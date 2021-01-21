Лунин наконец дебютировал за Реал – худший сценарий для украинца и сенсационный вылет
Андрей дважды пропустил, а его команда опозорилась в Кубке Короля.
Зинедин Зидан доверил место в воротах дебютанту Андрею Лунину, который подписал контракт с Реалом два года и семь месяцев назад. После серии аренд и матчей на скамейке запасных за спиной у Тибо Куртуа 21-летний вратарь вышел в старте на поединок Копа дель Рей против Алькояно, представителя Сегунды В (третий испанский дивизион).
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Впервые по-настоящему в игру Лунин вступил на 33-й минуте – нападающий хозяев Мурад головой пробивал в упор, но кипер оформил сейв. Однако арбитр впоследствии зафиксировал офсайд.
На последней минуте тайма Реал открыл счет – Марсело ассистировал Эдеру Милитао. Казалось, что теперь мадридцы своего не упустят.
На старте второй половины Лунин неудачно пошел на перехват подачи от углового флажка – к счастью, все обошлось. Однако на 80-й минуте корнер таки стал роковым для "сливочных". Андрей остался на линии, а Хосе Сольбес отправил мяч в сетку.
Два экстратаймы стали довольно нервными. На 115-й минуте Алькояно удалось провести показательную атаку, которая завершилась неожиданным голом. Лунин снова сыграл не лучшим образом на выходе. А вдобавок еще и получил желтую карточку от рефери. Шок, Реал сходит с дистанции.
Потенциально Андрей мог получить важную для него игровую практику уже через неделю в матче 1/8 финала, однако теперь рассчитывать на очередной шанс от тренера не приходится. В конце концов, самое важное – выдержать шквал критики и продолжать бороться за место под солнцем в Мадриде.
Кубок Короля, 1/16 финала
Алькояно – Реал 2:1 (в дополнительное время)
Голы: Хосе Сольбес, 80, Хуан Казанова, 115 – Милитао, 45.
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