Андрей дважды пропустил, а его команда опозорилась в Кубке Короля.

Зинедин Зидан доверил место в воротах дебютанту Андрею Лунину, который подписал контракт с Реалом два года и семь месяцев назад. После серии аренд и матчей на скамейке запасных за спиной у Тибо Куртуа 21-летний вратарь вышел в старте на поединок Копа дель Рей против Алькояно, представителя Сегунды В (третий испанский дивизион).

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Впервые по-настоящему в игру Лунин вступил на 33-й минуте – нападающий хозяев Мурад головой пробивал в упор, но кипер оформил сейв. Однако арбитр впоследствии зафиксировал офсайд.

На последней минуте тайма Реал открыл счет – Марсело ассистировал Эдеру Милитао. Казалось, что теперь мадридцы своего не упустят.

На старте второй половины Лунин неудачно пошел на перехват подачи от углового флажка – к счастью, все обошлось. Однако на 80-й минуте корнер таки стал роковым для "сливочных". Андрей остался на линии, а Хосе Сольбес отправил мяч в сетку.

Два экстратаймы стали довольно нервными. На 115-й минуте Алькояно удалось провести показательную атаку, которая завершилась неожиданным голом. Лунин снова сыграл не лучшим образом на выходе. А вдобавок еще и получил желтую карточку от рефери. Шок, Реал сходит с дистанции.

Потенциально Андрей мог получить важную для него игровую практику уже через неделю в матче 1/8 финала, однако теперь рассчитывать на очередной шанс от тренера не приходится. В конце концов, самое важное – выдержать шквал критики и продолжать бороться за место под солнцем в Мадриде.

Кубок Короля, 1/16 финала

Алькояно – Реал 2:1 (в дополнительное время)

Голы: Хосе Сольбес, 80, Хуан Казанова, 115 – Милитао, 45.