Голкипер Реала Андрей Лунин может снова отправиться в аренду для получения игровой практики. Украинец уже даже имеет вариант для продолжения карьеры.

Мадридский Реал готов снова отдать Андрея Лунина в аренду. За 2,5 года это четвертая аренда для украинского голкипера, сообщает El Gol Digital.

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Видеть 21-летнего голкипера в своих рядах хотят сразу несколько клубов Примеры. Наиболее вероятным вариантом является Хетафе, который занимает 13 место в чемпионате Испании. Президент клуба Анхель Торрес и главный тренер Хосе Бордалас готовы принять Андрея "с распростертыми объятиями" и готовы предоставить ему шанс в Ла Лиге.

Источник подчеркивает, что Хетафе – это лучший вариант для Лунина. Вскоре команду покинет аргентинец Леандро Чичизола, поэтому в заявке освободится место для нового вратаря. Лунин привлек внимание Хетафе своими выступлениями за Овьедо в сезоне 2019/20 – 6 "сухих" матчей украинца помогли астурийцам сохранить место в Сегунде.