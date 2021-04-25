Лучший бомбардир чемпионата Украины Максим Шацких считает Артема Беседина сильнейшим нападающим, с которым ему приходилось работать.

По мнению Шацких, Беседин не обладает никакими качествами от природы, но достиг высокого уровня благодаря своему трудолюбию.

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"Сейчас, пока была пауза, он немного высох. Хочется, чтобы он набрал, чтобы выглядел мощным. Природа его не наградила ничем.

Если сравнивать его с Супрягой, то все говорят о скорости Влада. у Беседина этого нет. Не сказать, что он тихоход. Он имеет скорость, но не очень высокую. У Артема всего понемногу. Для форварда его роста достаточно. Он крепкий.

Для Беседина главное – больше забивать. Тогда он чувствует уверенность. Если матч или два он не забивает, то теряет нить игры", – сказал Шацких.

Напомним, Жуниор Мораес получил травму и не сыграет на Евро-2020, поэтому Беседину может достаться роль дублера Романа Яремчука.