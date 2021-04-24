Відомий український скаут Алекс Великих назвав українських гравців, які викликають найбільший інтерес в топових європейських клубів.

За словами Алекса Великих, найбільш затребуваним на європейському футбольному ринку є захисник Динамо Віталій Миколенко. Інтерес до Владислава Супряги проявляють клуби з Італії.

Цікаво Трубін став ціллю топ-клубів Італії та Франції

Клуби АПЛ не проти бачити у своїх рядах Миколу Матвієнка. Значний прогрес показав Микола Шапаренко, що теж активізувало інтерес до нього у Європі.

Вінгер Динамо Віктор Циганков втратив у ціні, але ще зберігає шанси продовжити кар'єру в одному з європейських чемпіонатів.

Французькі клуби не проти підписати українських воротарів, а в Аяксі планують підписати молодого українського атакувального хавбека.



