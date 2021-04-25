Найкращий бомбардир чемпіонату України Максим Шацьких вважає Артема Бєсєдіна найсильнішим нападником, з яким йому доводилося працювати.

На думку Шацьких, Бєсєдін не володіє жодними якостями від природи, але досягнув високо рівня завдяки своїй працелюбності.

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"Зараз, поки була пауза, він трохи висох. Хочеться, щоб він набрав, щоб виглядав могутнішим. Природа його не нагородила нічим.

Якщо порівнювати його з Супрягою, то всі кажуть про швидкість Влада. У Бєсєдіна цього немає. Не сказати, що він тихохід. Він має швидкість, але не дуже високу. У Артема всього потроху. Для форварда його зросту достатньо. Він міцний.

Для Бєсєдіна головне – більше забивати. Тоді він відчуває впевненість. Якщо матч або два він не забиває, то втрачає нитку гри", – сказав Шацьких.

Нагадаємо, Жуніор Мораєс отримав травму і не зіграє на Євро-2020, тож Бєсєдіну може дістатися роль дублера Романа Яремчука.