Інтер хоче купити Маліновського – Аталанта вимагає за українця вражаючу суму
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може змінити футбольну прописку. Його гра привернула увагу міланського Інтера.
Джерело:Сalciomercato
Інтер знову розглядає можливість трансферу гравця збірної України Руслана Маліновського. "Нерадзуррі" придивлялися до хавбека ще минулого літа, але офіційної пропозиції так і не зробили.
Цікаво Трубін став ціллю топ-клубів Італії та Франції
Втім, Аталанта не готова так просто прощатися з футболістом. Наставник "богині" Джан П'єро Гасперіні дуже цінує українця, якого вдалося вирвати у конкуренції з Ромою.
Два роки тому бергамаски заплатили за Руслана 13,6 мільйонів євро, а зараз оцінюють його щонайменше у 25 мільйонів. Саме стільки доведеться викласти Інтеру за українського хавбека.
В цьому сезоні Руслан зіграв 36 матчів, забив 6 голів та віддав 8 асистів.
Поділитися новиною